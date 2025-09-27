Bellaria, ricorrenza di San Michele Arcangelo: la Polizia celebra il suo Patrono

Una cerimonia tutta dedicata al Patrono della Polizia di Stato

Per la ricorrenza di San Michele Arcangelo, Santo Patrono della Polizia di Stato, quest’anno la celebrazione della Santa Messa avrà luogo nella Chiesa del Sacro Cuore di Bellaria Igea Marina, in piazza Don Minzoni nr. 1, alle ore 11:30 di lunedì 29 settembre 2025.

San Michele Arcangelo è stato proclamato Santo Patrono del Corpo e Difensore del Popolo da Papa Pio XII, il 29 settembre 1949.

La cerimonia religiosa sarà officiata dal Vescovo di Rimini, S.E. Mons. Nicolò Anselmi, e dal Cappellano della Polizia di Stato Padre Paolo Carlin, alla presenza del Prefetto, del Questore di Rimini, del Sindaco di Bellaria, dei poliziotti in servizio ed in quiescenza, e del personale dell’Amministrazione Civile dell’Interno della Questura e di tutte le specialità della Polizia di Stato della Provincia, con l’intervento dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato.

La Polizia invita tutta la cittadinanza e le scolaresche di Bellaria a partecipare e a visitare gli stand allestiti in piazza Don Minzoni, dove saranno mostrati i mezzi e le attività della Polizia di Stato e delle sue specialità