Bellaria, rimborsi taxi fino a 150 euro per anziani e giovani

Il Comune stanzia 13.500 euro per sostenere la mobilità di tre categorie di cittadini. Domande entro il 6 dicembre

Un aiuto per raggiungere il centro, partecipare a un appuntamento o trascorrere una serata fuori casa senza dover dipendere da familiari o conoscenti. A Bellaria Igea Marina il Comune introduce un contributo per rimborsare le corse in taxi, rivolto a cittadini anziani, giovani donne e persone con disabilità. La Giunta ha stanziato 13.500 euro e pubblicato il bando per accedere alla misura: le domande dovranno essere presentate entro il 6 dicembre.

Il progetto si articola in tre distinti interventi, ciascuno con una propria categoria di beneficiari. Taxi Senior è destinato ai residenti che hanno compiuto almeno 70 anni, Taxi Rosa alle ragazze tra i 16 e i 21 anni, mentre Taxi Mobility è rivolto ai maggiorenni con invalidità civile superiore al 75% oppure con una condizione di disabilità riconosciuta ai sensi della legge 104. Per tutte e tre le categorie è previsto un requisito economico: l'ISEE ordinario 2026 non deve superare i 18mila euro. Per le richiedenti di Taxi Rosa sarà considerato anche il merito scolastico o accademico, attraverso l'ultimo risultato conseguito. Il rimborso potrà arrivare fino a 150 euro per ciascun beneficiario. I contributi non sono cumulabili e le corse rimborsabili saranno quelle effettuate a partire dal primo gennaio 2027.

L'iniziativa, come spiega l'assessore al Welfare Ivan Monticelli, nasce per favorire gli spostamenti di chi non dispone di un mezzo proprio e ampliare le possibilità di partecipazione alla vita cittadina. «Una misura che non sostituisce ma integra risorse e progetti già messi in campo dall'Amministrazione comunale», precisa, facendo riferimento in particolare ai servizi di trasporto per le persone fragili legati a esigenze sanitarie e visite mediche. Si tratta di una misura sperimentale, la prima di questo tipo introdotta a Bellaria Igea Marina. L'obiettivo, nelle parole di Monticelli, è sostenere la socializzazione e l'accesso alle attività ricreative e del tempo libero, contrastando il rischio di isolamento.