Bellaria, rimesso a nuovo il campo dello stadio Nanni

Proseguono inoltre spediti i lavori per la palestra della scuola Panzini

A Bellaria Igea Marina sono stati ultimati i lavori che hanno interessato il campo principale e gli spogliatori dello Stadio Enrico Nanni, così come viaggiano spediti in vista dell’inizio delle scuole, quelli che consegneranno alla ‘media’ Panzini una palestra e un’area sportiva esterna completamente riqualificate.

Per quanto riguarda lo stadio è dunque giunto a completamento il rifacimento del campo da gioco principale, dove la precedente erba sintetica fortemente danneggiata è stata sostituita da un manto artificiale di ultima generazione. Una riqualificazione totale che ha coinvolto anche l’impianto per il recupero delle acque meteoriche e per l’irrigazione, nonché il manufatto poco distante che accoglie gli spogliatoi. Qui, è stata completata una riqualificazione energetica altrettanto profonda, che guarda all’efficienza e alla sostenibilità e che ha visto, tra le altre, l’installazione di un impianto fotovoltaico da 20 kwp, per la produzione di acqua calda e possibilità di accumulo. Campo da gioco che ha già ricevuto l’omologazione dalla Lega Nazionale Dilettanti e che, pertanto, questa domenica farà il suo ‘debutto’ accogliendo l’esordio casalingo del Bellaria Igea Marina 1956 per la stagione 25-26 contro il Cervia United.

Stadio Nanni di Bellaria Igea Marina

Questo pacchetto di lavori costituisce il cosiddetto ‘lotto 1’, quello più consistente anche economicamente, di un progetto che muove un totale di circa un milione di euro: finanziato per ben 700.000 euro dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui si aggiungono 300.000 euro di risorse comunali. Un impegno importante e inedito nella storia della struttura, di cui è parte integrante il ‘lotto 2’ che vedrà il rifacimento dell’illuminazione dello stadio con tecnologia led di ultima generazione la quale, a intervento concluso, vedrà dotazioni luci e irrigazione gestiti tramite impianto di domotica; lavori, questi ultimi, che saranno affidati a giorni per poi iniziare subito dopo, condotti secondo un programma che non inficerà l’attività sportivo agonistica.

Per quanto riguarda la scuola Panzini, completata la levigazione del fondo, proprio oggi inizia la posa della nuova pavimentazione della palestra. Costituito da materiale tecnico sportivo apposito, il nuovo fondo sarà di colore azzurro così come scelto dagli stessi studenti, a cui l’Amministrazione Comunale ha voluto dare voce per la soluzione cromatica da adottare. Un intervento da circa 50.000 euro di risorse comunali, che comprende anche la sistemazione delle protezioni ‘morbide’ a bordo campo a tutela dei ragazzi, ricordando che la palestra ha natura polivalente ed accoglie una pluralità di attività, anche di associazioni e società sportive, tra cui basket e pallavolo.

Esterno della scuola Panzini

La nuova pavimentazione rappresenta il completamento di un significativo intervento strutturale, concluso in tempi recenti, per il miglioramento sismico di tutto l’edificio che accoglie la palestra; finanziato da PNRR per circa 550.000 euro, esso ha interessato anche la scala interna che conduce alla tribuna consegnando ad alunni, personale della scuola e a tutti gli atleti che la frequentano, unitamente al menzionato rifacimento del fondo, una rinnovata e ancora più confortevole vivibilità dei luoghi. Integrata non di meno, dall’avvenuta riqualificazione del campo da basket esterno e dal rifacimento del fondo della vicina pista di atletica, nel contesto degli accordi con la ditta Gemos che gestisce il servizio mensa scolastico.