Bellaria, torna il corso gratuito di difesa personale per le donne

Al via le iscrizioni alla terza edizione dell’iniziativa comunale, con quattro lezioni serali a novembre e dicembre

L’Amministrazione Comunale organizza e promuove anche per questo 2026, il corso gratuito di difesa personale espressamente dedicato alle donne di Bellaria Igea Marina; un’iniziativa che giunge così alla terza edizione, dopo il positivo riscontro fatto registrare lo scorso anno con oltre cinquanta partecipanti.

Le lezioni si svolgeranno tra il mese di novembre ed i primi di dicembre, coerenti con il calendario di attività inerenti alla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che ricadrà il prossimo 25 novembre. Immutato l’obiettivo, ossia promuovere azioni finalizzate alla consapevolezza e al contrasto della violenza di genere, con uno sguardo alla prevenzione ed offrendo alle iscritte anche una piacevole occasione di socializzazione. Il tutto coordinato da personale altamente qualificato: il corso sarà infatti condotto da Antonio Amato, istruttore di kick boxing e personal trainer della Federazione Italiana Fitness, insieme all’istruttore di difesa personale Luigi Recupido.

L’iniziativa è completamente gratuita ed è rivolta alle donne con più di 16 anni, con priorità a coloro che sono residenti a Bellaria Igea Marina, a tutte le dipendenti e collaboratrici del Comune di Bellaria Igea Marina; le iscrizioni sono già aperte e sono da effettuarsi esclusivamente compilando il Google Moduli. Per informazioni, è possibile scrivere una mail a [email protected] o chiamare lo 0541.343779.

Le partecipanti saranno organizzate in due gruppi onde facilitare lo svolgimento degli incontri; ognuno dei due gruppi svolgerà una lezione settimanale (uno il martedì, uno il giovedì), per un totale di quattro appuntamenti tutti in programma la sera, dalle 20.00 alle 21.30 presso il Centro Alta Marea di via Carducci. Ricordando che per prendere parte al corso sarà richiesto il certificato medico per lo svolgimento dell’attività fisica non agonistica, si sottolinea che al termine dell’iniziativa sarà consegnato a tutte un attestato di partecipazione.

Così l'Assessore al Welfare Ivan Monticelli: “Un’iniziativa che abbiamo introdotto e perfezionato in questo triennio con il Dott. Amato, a cui rinnovo il ringraziamento dell’Amministrazione Comunale. L’auspicio è che il corso raccolga anche quest’anno interesse e tante adesioni, offrendo alle partecipanti strumenti di base utili per riconoscere, evitare ma anche affrontare con l’approccio più opportuno situazioni sgradevoli o di pericolo.”