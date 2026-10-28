PRESEPI Bellaria, tornano i presepi nei tini: oltre venti spazi per la Natività

L’iniziativa della Borgata Vecchia riparte dopo quasi dieci anni nell’area dell’ex scuola Carducci. Privati, gruppi e associazioni possono candidarsi per realizzare gli allestimenti entro il 15 novembre

Si scrive “Borgata Stella”, si legge “presepi nei tini”. Grazie al nuovo progetto a cura del Comitato Borgata Vecchia in collaborazione con Fondazione Verdeblu e Amministrazione Comunale, torna dopo quasi dieci anni ed in una veste rinnovata, una delle iniziative che per tanto tempo ha contraddistinto le festività natalizie a Bellaria Igea Marina: le classiche rappresentazioni della Natività realizzate all’interno di grandi tini, ad arricchimento degli allestimenti che caratterizzeranno la città tra dicembre e gennaio.

I presepi, frutto della creatività di coloro che aderiranno all’iniziativa, saranno realizzati nella cavità di oltre venti tini messi a disposizione dal Comitato Borgata Vecchia; con la volontà di privilegiare soluzioni artistiche originali e di qualità. Novità di questa edizione 2026-2027 che segna il ritorno dell’iniziativa, la collocazione dei tini, i quali troveranno posto durante tutto il periodo delle festività di fine anno nell’area, ampia e al momento totalmente libera, in cui insisteva la primaria Carducci; esposizione a cui si accederà da via Mar Ionio.

I tini destinati al progetto sono più di venti, solo parte dei quali già destinati ad alcune realtà associative del territorio. Per tutti gli altri, si cercano allestitori e chi è interessato può fare richiesta rivolgendosi direttamente al Comitato Borgata Vecchia, via mail scrivendo a [email protected] oppure inviando un messaggio WhatsApp al 338.3340002 (Marco). L’iniziativa è aperta a tutti, privati, gruppi informali e mondo associativo.

Agli interessati si chiede altresì di scrivere entro il 15 novembre, data dopo la quale i tini saranno assegnati e consegnati per procedere nel concreto agli allestimenti: da realizzarsi indicativamente entro i primi di dicembre in vista dell’inaugurazione programmata per la Festa dell’Immacolata.