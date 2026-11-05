Bellaria, un incontro pubblico per imparare a difendersi dalle truffe economico-finanziarie

Venerdì 6 novembre alle 18 al Palazzo del Turismo il secondo appuntamento del ciclo dedicato alle vittime di reato

Si svolgerà domani (venerdì 6 novembre) alle ore 18.00 presso il Palazzo del Turismo (via Leonardo da Vinci 2) un interessante incontro pubblico dal titolo Prima che sia tardi. Prevenzione e tutela contro le truffe economico-finanziarie. Si tratta del secondo appuntamento del mini ciclo dal “Oltre il danno. Il giorno dopo. Dialoghi, tutele e orientamento per le vittime di reato”: una rassegna di tre incontri pubblici promossa nell’ambito delle attività dello Sportello di orientamento per le vittime di reato che ha sede a proprio a Bellaria Igea Marina.

Al Palazzo del Turismo interverranno Luigi Migliore, Comandante della Stazione Carabinieri di Bellaria Igea Marina, l’Avv. Francesco Vasini e Antonio Amato, Capo di gabinetto del Sindaco Giorgetti con funzioni legate alla sicurezza; previsto inoltre il saluto introduttivo dell’associazione AFUE – Vittime truffe finanziarie internazionali. L’appuntamento di Bellaria Igea Marina (il secondo, dopo il primo a Santarcangelo e prima di quello conclusivo a Cattolica), al pari di tutta la rassegna mira ad avvicinare i cittadini ai servizi e alle opportunità di tutela, promuovendo consapevolezza, prevenzione e conoscenza dei propri diritti attraverso il confronto con istituzioni, professionisti e realtà del territorio.

Cosa fare dopo aver subito un reato? A chi rivolgersi per ricevere aiuto, conoscere i propri diritti e individuare i percorsi di tutela più adeguati? Queste le domande a cui si cercherà di dare risposta, dando continuità a quel lavoro di ascolto, informazione e accompagnamento verso i servizi legali, sanitari, psicologici e sociali che lo Sportello di orientamento per le vittime di reato offre quotidianamente sul territorio: un presidio che ha la propria sede in piazza Falcone e Borsellino 19 a Bellaria Igea Marina, e che in breve tempo si è affermato quale prezioso punto di riferimento gratuito per i cittadini di tutto il Distretto socio-sanitario di Rimini. Lo Sportello si rivolge alle persone maggiorenni che abbiano subito, o ritengano di aver subito, un danno fisico, psicologico, emotivo o economico a seguito di un reato, e ai loro familiari. L’accesso è gratuito e riservato e non richiede necessariamente la presentazione di una denuncia.