Bellaria, una tavolata lungo il viale: "Portiamo la Ligaza al mare"

L'iniziativa in viale Ovidio nasce su iniziativa dei curatori del progetto "Ageless Music Party"

Una Ligaza" estiva, in viale Ovidio a Bellaria Igea Marina, per unire insieme cittadini e turisti. L'idea nasce dai curatori del progetto "Ageless Music Party": "Una tavola lunga un mare" vuole essere una tavolata lunga, all'aria aperta e vestita di blu, il colore della tovaglia e del dress code richiesto per la partecipazione. L'iniziativa è in via di sviluppo e avrà un'anteprima venerdì 8 agosto a partire dalle 20: "Si tratta di una Ligaza, come si usava fare un tempo: una tavolata ricca di calore, ricordi e voglia di stare insieme", spiegano gli organizzatori. L’evento è aperto a tutti: turisti, cittadini, albergatori, attività di ristorazione. A rendere l’atmosfera ancora più accogliente e suggestiva sarà la musica in vinile selezionata da Giorgio Paganini e Ramiro Astolfi: note dal sapore vintage che accompagneranno i presenti in una serata danzante, familiare e carica di emozione.