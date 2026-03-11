Bellaria, violenze e video hard venduti sul web: arriva la condanna per l'ex compagno

"Volevo lasciarlo, mi ha segregata e picchiata": 38enne massacrata di botte

Una donna di 38 anni ha denunciato l’ex compagno, un 43enne albanese, accusandolo di averla sequestrata, picchiata e violentata per quattro giorni in una stanza d’hotel a Bellaria Igea Marina nel gennaio 2025, dopo avergli comunicato la decisione di lasciarlo.

Secondo il racconto della vittima, assistita dall’avvocata Aidi Pini, l’uomo l’avrebbe aggredita con pugni e calci, tentando anche di accoltellarla. La donna ha riportato la frattura dell’arcata dentaria e vari traumi, con una prognosi superiore ai 40 giorni. Inoltre sarebbe stata costretta a realizzare video sessuali venduti a terzi e, nel corso della relazione, a consegnargli circa 20mila euro.

Al termine delle indagini della Squadra Mobile di Rimini, coordinate dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi, l’uomo era stato arrestato con accuse di violenza sessuale aggravata, lesioni pluriaggravate, stalking, sequestro di persona ed estorsione.

Con rito abbreviato il gup di Rimini Raffaella Ceccarelli lo ha condannato in primo grado a 7 anni, 1 mese e 10 giorni di reclusione e al risarcimento di 60mila euro alla parte civile. L’imputato, difeso dagli avvocati Piero Venturi e Matteo Miniutti, si trova attualmente agli arresti domiciliari con divieto di avvicinamento alla vittima. I legali hanno annunciato ricorso in Appello.