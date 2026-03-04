Bellariva, 58enne aggredito con una sbarra al minimarket: due giovani condannati a 9 mesi

Sentenza dopo sei anni

Condannati a 9 mesi, con pena sospesa, i due giovani bengalesi accusati di aver aggredito un 58enne algerino a Bellariva nel gennaio 2020. La giudice Margherita Brunelli ha inflitto una pena più lieve rispetto all’anno e 9 mesi richiesti dalla Procura.

Secondo la ricostruzione, la vittima aveva ricordato a uno dei due imputati, commesso in un minimarket, il divieto di vendere alcolici dopo mezzanotte. Ne sarebbe nata una lite, degenerata quando il giovane e un connazionale del vicino kebab avrebbero colpito l’uomo con una sbarra di ferro, provocandogli una frattura all’ulna e lesioni guaribili in 60 giorni.

L’uomo denunciò l’accaduto ai carabinieri e, solo in seguito, riconobbe i due aggressori alla fermata dell’autobus. Dopo oltre sei anni, il procedimento si è chiuso con la sentenza di primo grado. Il difensore degli imputati, avv. Gianluca Brugioni, attende le motivazioni per valutare un eventuale ricorso.