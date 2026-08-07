Bell’Italia torna sul porto di Bellaria: mezzi e reparti in mostra domani

Sabato 8 a Bellaria Igea Marina la settima edizione dell'evento con Forze dell'Ordine, reparti militari, mezzi e attività per famiglie

Torna domani, sabato 8, a Bellaria Igea Marina l'appuntamento con Bell'Italia, la manifestazione dedicata ai Reparti Militari e alle Forze dell'Ordine che ogni estate richiama cittadini e turisti sul porto canale. L'evento si svolgerà dalle 15 alle 23 nell'area di piazzale Capitaneria di Porto e nelle zone adiacenti sul lato di Igea Marina. L'edizione 2026 si preannuncia come la più ricca di sempre, con la partecipazione di numerosi corpi militari e di sicurezza provenienti da tutta la regione. I visitatori potranno osservare da vicino mezzi operativi, veicoli storici, attrezzature specialistiche e incontrare il personale impegnato quotidianamente al servizio della collettività. Non mancheranno stand informativi, attività dedicate ai bambini e la distribuzione di gadget.

"Mai come oggi meritano di essere ringraziati i Reparti Militari e le Forze dell'Ordine, quello straordinario capitale umano e professionale che garantisce ogni giorno la serenità e la sicurezza delle nostre comunità", sottolinea il sindaco Filippo Giorgetti. "Dopo lo splendido weekend che ci ha visto accogliere le Frecce Tricolori, Bell'Italia sarà un altro grande momento di orgoglio da condividere insieme a cittadini e turisti." Tra i protagonisti della giornata ci saranno Esercito, Aeronautica Militare, Marina Militare, Guardia Costiera, Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Polizia Penitenziaria e Polizia Locale. Presente anche il "Pullman Azzurro" della Polizia di Stato, l'aula multimediale itinerante dedicata all'educazione stradale. L'inaugurazione è in programma alle 16 con la cerimonia dell'alzabandiera, mentre la chiusura sarà affidata, intorno alle 22.30, all'ammainabandiera accompagnato dall'Inno di Mameli. Per consentire lo svolgimento della manifestazione saranno in vigore modifiche alla viabilità e divieti di sosta e transito nell'area del porto canale.