Belluzzi riparte vincendo: trionfo a Borgo Tossignano nella Coppa Romagna Slalom
Il sammarinese conquista il primo appuntamento stagionale tra le auto storiche con la sua A112 Abarth targata AIDO
Domenica 3 maggio a Borgo Tossignano (Bo) si è disputato il primo appuntamento stagionale della Coppa Romagna Slalom nel contesto dell'evento Borgo Motori.
A vincere dopo tre manche di gara, nella categoria auto storiche, il sammarinese Michele Belluzzi su A112 Abarth 70 Hp, pluridecorata AIDO, detentore del titolo generale conquistato meritatamente lo scorso anno.
Il pilota titano, oltre al sostegno del Belluzzi Racing Team anche nel 2026, si è dotato di un motivo in più per dare tutto: la partnership etica con AIDO portando in ogni gara su strada un inno alla vita e al valore della donazione.
Dietro il casco lo ricordiamo, una storia speciale: Michele è il papà di Alberto, 11 anni, trapiantato di fegato alla nascita, suo primo tifoso e testimonial Aido.