Beneficenza e basket, un gesto concreto per la Cardiologia riminese con Ascor e il Barrio

Domenica 18 gennaio raccolta fondi al Palasport Flaminio per donare una sonda ecografica alla Cardiologia dell’Ospedale Infermi

Il Barrio, la Curva Basket di Rimini, organizzerà domenica 18 gennaio al Palasport Flaminio, in occasione della partita Dole Basket Rimini contro Juvi Cremona, una raccolta fondi a sostegno della sottoscrizione promossa dall'Associazione Sostenitori Cardiologia Ospedaliera Riminese (ASCOR), finalizzata a donare alla Cardiologia dell'Ospedale Infermi una Sonda miniaturizzata per ecografia trans-esofagea. Si tratta di una delle più elevate tecnologie per il trattamento mini-invasivo delle valvulopatie soprattutto nei soggetti più fragili, poiché rappresenta una innovazione assoluta per la miniaturizzazione di uno strumento che permette lo studio pre-operatorio arrecando meno fastidi e disagi ai pazienti, oltreché minore necessità di sedazioni, talvolta pericolose.

Questo l'annuncio fatto con “simpatica serietà” dal Barrio: “Come ogni anno scendiamo in campo anche per la consueta raccolta di beneficienza. Perché non siamo solo cori, risate o km di c.. ate: Il Barrio è rispetto, memoria, cuore. Mai così a tema col cuore, questa volta abbiamo scelto di entrare nel reparto di Cardiologia dell'Ospedale Infermi insieme ad ASCOR, con l'obiettivo di raggiungere la somma che permetterà di acquistare uno strumento che può aiutare davvero chi ogni giorno lotta per salvare vite”.

Naturalmente al Barrio, insieme a quello dell'Ascor, va il sentito ringraziamento del Direttore Dott. Filippo Ottani e di tutto lo staff medico della Cardiologia di Rimini.