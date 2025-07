Benessere e natura al Parco Marecchia: torna il Global Wellness Day 2025

Pilates, ginnastica posturale e ciclopasseggiata per ritrovare equilibrio e armonia

In occasione della Giornata Mondiale del Benessere 2025 (Global Wellness Day), sabato 14 Giugno il Parco Marecchia di Villa Verucchio ospiterà l’appuntamento internazionale proponendo una giornata interamente dedicata al benessere psicofisico e alla riconnessione con sé stessi, la natura e la comunità, in linea con il tema globale scelto per quest’anno: #ReconnectMagenta. Promosso in tuto il mondo, il Global Wellness Day nato in Turchia nel 2012 si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del benessere nella vita quotidiana e sui benefici derivano dal prendersi cura di sé stessi, del proprio corpo, della propria mente e dell’ambiente circostante. Il tema 2025 pone l’accento sulla necessità di recuperare il contatto autentico con ciò che è essenziale: la natura, le relazioni interpersonali, la comunità e il proprio equilibrio interiore. In un mondo frenetico e iperconnesso, l’evento invita a rallentare, riflettere e vivere momento di benessere consapevole, riscoprendo l’equilibrio e l’armonia che derivano da piccoli gesti quotidiani. Il programma pensato per questa giornata speciale unirà attività fisiche rigeneranti e momenti di condivisione all’aria aperta, sempre immersi nella cornice naturale del Parco Marecchia:

Ore 9.30 – Pilates Nella suggestiva area del Parco Marecchia si aprirà la giornata con una sessione di Pilates guidata da Valentina Urbinati del centro Psyche, un’occasione per ritrovare il proprio centro, migliorare postura e respirazione a stretto contatto con la natura.

Ore 10.45 – Ginnastica posturale A seguire, una seduta di ginnastica posturale condotta da Michele Martino, dedicata al benessere muscoloscheletrico, utile per prevenire tensioni e migliorare l’allineamento corporeo.

Ore 15.00 – Ciclopasseggiata Nel pomeriggio, una rilassante ciclopasseggiata condotta dall’associazione Nati con la camicia di Jeans lungo la pista ciclabile del fiume Marecchia, adatta a tutte le età e livelli di preparazione, per vivere un’esperienza rigenerante pedalando immersi nel verde e riscoprendo il contatto con l’ambiente.