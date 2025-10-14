Benessere e socialità per gli anziani: Riccione lancia i corsi 2025-2026

Un programma diffuso nei quartieri con il supporto di Uisp per mantenersi attivi e condividere momenti di incontro

Prende ufficialmente il via la nuova stagione sportiva 2025-2026 dell’attività motoria dedicata agli over 65 residenti nel Comune di Riccione, attività sempre molto partecipata e apprezzata. Le iscrizioni aprono il 16 e 17 ottobre, mentre i corsi cominceranno lunedì 20 ottobre in cinque diverse palestre cittadine, con doppi turni sia al mattino che al pomeriggio.

L’iniziativa, promossa dal settore Servizi alla persona e alla famiglia – Socialità di quartiere del Comune di Riccione, è realizzata in co-progettazione con Uisp comitato territoriale Rimini.

Una rete diffusa nei quartieri: cinque palestre coinvolte per tre giorni alla settimana

Le attività si svolgeranno nei quartieri della città, con corsi attivi ogni lunedì, mercoledì e venerdì nelle palestre Martinelli, Fontanelle (via Sicilia), Playhall, Alghero e San Lorenzo (via Bergamo).

I corsi del mattino sono in programma dalle 9 alle 10 e dalle 10 alle 11 nelle palestre Martinelli, Fontanelle e Playhall; al pomeriggio le attività si svolgeranno dalle 14:30 alle 15:30 e dalle 15:30 alle 16:30 nelle palestre Alghero e San Lorenzo.

Iscrizioni: dove e quando

Le iscrizioni si svolgeranno giovedì 16 e venerdì 17 ottobre, dalle 9 alle 12, presso gli uffici dei Servizi alla persona del Comune di Riccione, in via Flaminia 41 (piano terra).

Dopo queste date, sarà comunque possibile iscriversi direttamente presso le palestre, rivolgendosi ai tecnici ed educatori Uisp presenti durante le attività.

La quota di iscrizione è di 10 euro; sono previste due tipologie di tessere: da 8 o 12 ingressi al costo rispettivamente di 12 e 18 euro.

“Con questo programma investiamo concretamente nel benessere della nostra comunità senior. Vogliamo offrire agli over 65 non solo l’opportunità di mantenersi in forma e prevenire i disagi motori legati all’età, ma anche di vivere momenti di socialità, incontro e condivisione. L’attività motoria è uno strumento prezioso per la salute psico-fisica, e creare spazi accoglienti e accessibili in ogni quartiere significa favorire uno stile di vita attivo e sereno per tutti”, commenta Marina Zoffoli, assessora ai Servizi alla persona del Comune di Riccione.