Benevento: travolto da un cancello, muore una guardia giurata nei pressi della stazione

La vittima, un 55enne di Benevento, è rimasta schiacciata dal pesante cancello in ferro

Una guardia giurata di 55 anni, residente a Benevento, ha perso la vita nella notte dopo essere stata travolta da un cancello in ferro nei pressi della stazione ferroviaria di Tufara Valle, nel territorio di Apollosa (Benevento).

La stazione è chiusa da diversi anni per i lavori di rifacimento dell’intera linea ferroviaria. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, impegnato in servizio nella zona, sarebbe stato travolto dal cancello che, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe uscito dai binari di scorrimento e si sarebbe schiantato al suolo, colpendolo in pieno.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i soccorritori del 118, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. Le autorità competenti stanno ora indagando per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.