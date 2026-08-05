Benji & Fede arrivano a San Marino: prosegue la rassegna di concerti Summer Vibes

Venerdì 7 agosto musica e shopping al San Marino Outlet con Benji & Fede

Prosegue Summer Vibes, la rassegna musicale estiva del San Marino Outlet, che ogni venerdì sera anima il centro con grandi protagonisti della musica italiana e spettacoli dal vivo. Dopo il successo delle serate precedenti con Sarah Toscano, Le Vibrazioni, Fred De Palma e dell'ultimo appuntamento con Cristiano Malgioglio e Angie, il cartellone si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi dell'estate. Venerdì 7 agosto l'Arena Spettacoli ospiterà infatti Benji & Fede, il duo pop che ha conquistato milioni di fan con hit diventate colonne sonore di un'intera generazione. Dopo il ritorno sulle scene e la reunion che ha entusiasmato il pubblico, Benjamin Mascolo e Federico Rossi tornano a esibirsi insieme portando sul palco tutta l'energia, l'intesa e il repertorio che li hanno resi tra gli artisti più amati del panorama musicale italiano. Nel corso della serata, Benji & Fede proporranno i loro più grandi successi, da Dove e Quando a Moscow Mule, passando per i brani che hanno segnato la loro carriera e le produzioni più recenti. Tutti i concerti della rassegna Summer Vibes sono a ingresso gratuito, previa prenotazione.

La rassegna si concluderà venerdì 14 agosto con un ultimo grande appuntamento all'insegna dell'energia e del divertimento. Sul palco dell'Arena Spettacoli saliranno DJ Molella e Rosa Chemical, protagonisti di una serata che chiuderà l'edizione 2026 di Summer Vibes con la musica che ha segnato intere generazioni, spettacolo e intrattenimento. In occasione delle serate di Summer Vibes, il San Marino Outlet prolungherà l'orario di apertura fino alla mezzanotte, offrendo ai visitatori la possibilità di vivere una serata che unisce musica, shopping e relax. Inoltre, dalle ore 18.00 fino alla chiusura, sarà attiva una promozione speciale nei punti vendita aderenti.