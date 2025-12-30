Bennato riempie piazza Malatesta: il Capodanno di Rimini parte con un'anteprima di successo

Stasera tocca a Francesca Michielin

È partita nel migliore dei modi l'anteprima del Capodanno più lungo di Rimini. Ieri sera (lunedì 29 dicembre) piazza Malatesta si è riempita di pubblico per accogliere Edoardo Bennato e il suo live "Sono solo canzonette ". Una piazza gremita che ha cantato e ballato insieme al cantautore napoletano, protagonista di oltre cinquant'anni di musica italiana tra rock, blues e impegno civile. L'energia contagiosa di Bennato e i suoi brani intramontabili hanno riscaldato la notte riminese, dando ufficialmente il via ai festeggiamenti che accompagneranno la città verso il nuovo anno.

L'atmosfera di festa prosegue questa sera, martedì 30 dicembre, sempre in piazza Malatesta, con il concerto di Francesca Michielin (ore 21.15, ingresso gratuito). Una delle voci più versatili e innovative del panorama musicale italiano porterà sul palco una scaletta intensa e variegata, tra i suoi brani più celebri e i singoli estratti dal nuovo EP "Anime". Ad accompagnarla, una band tutta al femminile formata da Viviana Colombo, Giorgia Canton, Sofia Volpiana e Maura De Santis. L'apertura, dalle ore 20.30, sarà affidata a un pre show con i talent di Discoradio: Matteo Epis, Valentina Guidi ed Edo Munari scalderanno il pubblico in attesa dell'artista.

Dopo i due concerti di anteprima, il 31 dicembre si entra nel momento clou dei festeggiamenti del Capodanno più lungo. Una notte non stop con una line up di oltre 30 deejay, 10 feste dal mare al centro storico, 5 musei con le porte spalancate fino alle 3 del mattino e il doppio spettacolo piromusicale che illuminerà Castel Sismondo alle ore 00.30 e alle 02.00, con 8mila effetti di coreografie luminose e 10mila effetti di fuochi d'artificio.

Il centro storico si trasformerà in un grande dancefloor diffuso: da piazza Malatesta a piazza Cavour con DJ Rotation, Rds e Discoradio Party, fino a Rimini Electrique nei giardini del Museo della Città e alla Liscio Street Parade in piazzale Kennedy con Santa Balera, gli Alluvionati del Liscio e Roberta Cappelletti e fuochi d’artificio a mezzanotte.