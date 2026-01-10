Beppe Costa tra i tedofori della Fiamma Olimpica a Genova

Ieri a Genova, i tedofori hanno portato la Fiamma Olimpica

Tra i tedofori che hanno portato la Fiamma Olimpica, ieri pomeriggio, a Genova, c’era anche Beppe Costa.

Con il numero 82, l’imprenditore e presidente del Gruppo Costa Edutainment (del quale fanno parte in Romagna i parchi Italia in Miniatura a Rimini, Aquafan e Oltremare 2.0 a Riccione, e Acquario di Cattolica) ha condotto ieri, venerdì 9 gennaio, la fiamma nei pressi di Palazzo Ducale e piazza Giacomo Matteotti.

Genova ha accolto la Fiamma Olimpica, partita da Olimpia antica, in Grecia, lo scorso 26 novembre. Il percorso è partito da Boccadasse, con il passaggio in via XX Settembre, per proseguire in piazza De Ferrari con l’arrivo al Porto Antico al Villaggio allestito a Calata Mandraccio.

Beppe Costa è attualmente presidente anche della sezione Turismo di Confindustria Romagna. Nel 2018 è stato nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Italiana.

Un grande onore per l’imprenditore genovese che per la seconda volta ha corso come tedoforo, dopo le Olimpiadi di Rio de Janeiro nel 2016.