BeRevenue cresce a Urbino e conquista un posto al “Click. EMEA 2026” di Booking.com

La realtà specializzata in marketing e revenue per l'hospitality, che ha scelto la città ducale tra le sue sedi operative, parteciperà all’esclusivo evento di Amsterdam

C’è anche una realtà con base a Urbino tra i professionisti del marketing turistico che prenderanno parte a Click. EMEA 2026, il prestigioso evento internazionale organizzato da Booking.com ad Amsterdam dal 20 al 22 Maggio, in occasione del 30° anniversario della piattaforma leader mondiale nel travel. Si tratta di BeRevenue, realtà specializzata in revenue management e strategie di digital marketing per il settore hospitality che, nel suo percorso di espansione, ha scelto proprio Urbino come una delle sue sedi operative strategiche. L’azienda, fondata dal Digital Marketing Manager Vincenzo Ricciardi (di base a Urbino) e dal Revenue Manager Riccardo Peccianti (attivo a Venturina Terme, in Toscana), affianca da anni hotel, resort e strutture extra-alberghiere nello sviluppo di strategie orientate all’ottimizzazione dei ricavi e alla visibilità online. L’invito ad Amsterdam rappresenta un importante riconoscimento per il metodo di lavoro dell'azienda, scelta da Booking.com in qualità di partner per affidabilità e performance. Una partecipazione che permette a BeRevenue di portare competenze di respiro internazionale direttamente sul territorio marchigiano.

“Essere presenti a Click EMEA 2026 significa avere l’opportunità di confrontarci con i principali protagonisti mondiali del settore travel e hospitality,” dichiara Riccardo Peccianti. “Questo invito rappresenta per noi una conferma importante del percorso costruito in questi anni al fianco delle strutture ricettive.”

L'obiettivo della presenza a Urbino e del valore che questa partecipazione può generare per il tessuto locale viene sottolineato da Vincenzo Ricciardi:

“La Toscana esprime da anni dinamiche turistiche avanzate e modelli di gestione ricettiva da cui c'è molto da mutuare. Con BeRevenue abbiamo testato e consolidato sul campo strategie digitali capaci di fare la differenza; da qualche anno ho portato questa esperienza a Urbino, dove vivo e guido la nostra sede marchigiana. L'invito di Booking.com ad Amsterdam conferma la validità del nostro metodo. Vogliamo che il turismo marchigiano possa sfruttare queste stesse dinamiche: l'obiettivo è replicare qui i modelli di successo già collaudati in Toscana, integrandoli con i trend globali che apprenderemo in anteprima al Click. EMEA 2026.”

Con la partecipazione al summit di Amsterdam, BeRevenue consolida il proprio posizionamento internazionale, proponendosi come una realtà capace di connettere le dinamiche turistiche avanzate della Toscana con le grandi potenzialità del territorio marchigiano, per accompagnare le strutture ricettive locali verso i nuovi trend dell'hospitality globale.

Contatti Stampa: BeRevenue

Vincenzo Ricciardi – Urbino (PU)

Riccardo Peccianti – Venturina Terme (LI)

Sito web: www.berevenue.it

Email: [email protected]

LinkedIn: BeRevenue