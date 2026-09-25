Berlino più vicina a Rimini, Confesercenti: "Ora avanti con gli investimenti"

Da aprile 2027 il nuovo volo easyJet collegherà il Fellini alla capitale tedesca due volte a settimana. Pari: "La direzione è quella giusta"

Berlino sarà collegata direttamente a Rimini dalla prossima primavera e per Confesercenti è un nuovo tassello nel percorso di crescita dell'aeroporto Fellini. Il nuovo volo easyJet, operativo dal 16 aprile 2027 con due frequenze settimanali, il lunedì e il venerdì, viene accolto con favore dall'associazione di categoria.

"È una buona notizia per Rimini e per tutta la Riviera", commenta il direttore di Confesercenti della provincia di Rimini Mirco Pari, sottolineando il peso della Germania per il turismo locale. "Avere un collegamento diretto con Berlino significa rendere il nostro territorio più facilmente raggiungibile e rafforzare la nostra presenza sul mercato internazionale". Per l'associazione, la nuova rotta arriva in un momento in cui lo scalo sta registrando una crescita significativa. Il Fellini ha chiuso agosto con 115.507 passeggeri, il 66,1% in più rispetto allo stesso mese del 2025, mentre nei primi otto mesi dell'anno i viaggiatori sono stati 442.378, con una crescita del 46,5%.

"Gli investimenti sull'aeroporto stanno producendo risultati", osserva Pari, secondo cui è quindi necessario continuare a rafforzare i collegamenti internazionali. "Ogni nuovo collegamento aumenta l'accessibilità della destinazione e crea opportunità per le imprese del turismo e, più in generale, per l'economia locale". Da qui l'appello a mantenere alta l'attenzione sugli investimenti. "È strategico che il Comune di Rimini abbia già annunciato un ulteriore investimento di un milione di euro per il prossimo anno", sottolinea il direttore di Confesercenti, indicando anche il ruolo della Regione nelle attività di promozione e marketing sui mercati esteri.

Il nuovo collegamento con Berlino avrà inoltre una durata estesa: la rotta resterà operativa fino a ottobre 2027 e sarà servita da Airbus A320 da 186 posti. Con l'ingresso della capitale tedesca, easyJet porterà a tre le destinazioni collegate direttamente con Rimini, insieme a Londra Gatwick e Basilea. Per Confesercenti, però, il tema non riguarda soltanto l'aeroporto. "Avere più collegamenti significa poter intercettare nuovi visitatori, allungare la capacità di attrazione della destinazione e offrire alle nostre imprese maggiori possibilità di lavorare sui mercati esteri", aggiunge Pari. "Per questo serve continuare a investire e a fare sistema". Il nuovo volo, conclude, rappresenta "un altro tassello importante" in un percorso che punta a rafforzare i rapporti tra la Riviera e i mercati europei: "Adesso occorre consolidare quanto è stato costruito e continuare a lavorare per portare Rimini sempre più vicino all'Europa e l'Europa sempre più vicino alla Riviera".