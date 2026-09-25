Danneggia l’ambulanza durante i soccorsi: denunciato 46enne a Santarcangelo

L’uomo era in forte stato di agitazione, probabilmente sotto l’effetto dell’alcol

Ieri sera (24 settembre), intorno alle ore 19.30, una pattuglia della Polizia Locale Unione Valmarecchia, è intervenuta, su richiesta del 118, in via Costa a Santarcangelo, dove era stato segnalato un uomo in stato di forte agitazione, probabilmente a causa dell'abuso di alcol. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, l'uomo, un 46enne magrebino, ha danneggiato l'ambulanza giunta sul posto per soccorrerlo. Privo di documenti, è stato accompagnato in ufficio e poi in Questura a Rimini per le procedure di riconoscimento e verificare la regolarità della sua posizione sul territorio italiano. Il 46enne è risultato regolare, ma è stato denunciato per danneggiamento e mancata esibizione dei documenti di identità e del permesso di soggiorno.