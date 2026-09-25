Stroncata a 49 anni da un aneurisma: la famiglia trasforma il dolore in speranza con una raccolta fondi

Da Milano a Palermo, una staffetta per ricordare Valentina Giulianelli

Una staffetta di beneficenza nel ricordo di Valentina Giulianelli, originaria di Novafeltria, morta a soli 49 anni per un aneurisma cerebrale. È partita in occasione del secondo Trofeo Solaria, organizzato dalla famiglia Volonghi, dagli amici di Valentina e dall’associazione P.I.CE.A.Il ricavato sarà destinato all’acquisto di un microscopio Zumax per il reparto di Neurochirurgia dell’ospedale Bufalini di Cesena, diretto dal dottor Luigino Tosatto.La raccolta fondi è legata al torneo di padel in programma il 26 e 27 settembre al Rio Padel di Bellaria Igea Marina, ma sarà possibile contribuire anche con una donazione online.L’iniziativa vuole sostenere la ricerca, la prevenzione e la cura delle patologie ischemiche cerebrali e degli aneurismi. «In memoria di Valentina vogliamo evitare ad altre famiglie il nostro stesso dolore», spiegano il marito Luca e i figli Lorenzo e Leonardo.

Per maggiori informazioni, iscrizioni e donazioni www.trofeosolaria.it www.picea.it T. 3342470625