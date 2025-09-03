Berlino: Trump potrebbe collegarsi al Vertice dei Volenterosi

A Parigi attesi leader in presenza e in remoto. Kallas: “Putin non vuole la pace, l’Europa deve rafforzare il sostegno a Kiev”

Berlino annuncia che è possibile un collegamento del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, al Vertice dei Volenterosi sull’Ucraina previsto per domani a Parigi. All’incontro parteciperanno alcuni leader in presenza, mentre altri — tra cui la premier italiana Giorgia Meloni — interverranno da remoto.

L’iniziativa, nata per coordinare il sostegno internazionale a Kiev, si inserisce in un momento cruciale della guerra. Oggi, infatti, i ministri della Difesa della Coalizione si sono riuniti per discutere nuove strategie di supporto.

“La Russia non mostra di voler fermare la guerra e, in questo scenario, l’Europa deve aumentare il sostegno a Kiev, sia finanziario che militare”, ha dichiarato l’alto rappresentante Ue Kaja Kallas, ribadendo la linea di fermezza di Bruxelles.