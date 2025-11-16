Bezzecchi chiude alla grande: vince l'ultima gara stagionale della Motogp

Secondo Raul Fernandez, terzo Di Giannantonio

Cala il sipario sulla Motogp 2025. Archiviato il successo di Marc Marquez, costretto poi a saltare le ultime gare, a salire al proscenio nell'ultima gara stagionale, sul circuito di Valencia, è stato Marco Bezzecchi. Il pilota riminese ha prima duellato con Alex Marquez, costretto alla fine ad accontentarsi della sesta piazza, poi con Fernandez. Ottimo terzo posto per Di Giannantonio, seguono i due spagnoli Acosta e Aldeguer. Ancora una domenica da dimenticare per Pecco Bagnaia, che al via viene messo fuori da Zarco, poi sanzionato con un Long Lap Penalty. Buon decimo posto per Enea Bastianini.