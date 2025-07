Bezzecchi conquista la Q2 nonostante la caduta: ottimo venerdì al Gp di Germania

Di Giannantonio fa il miglior tempo

Fabio Di Giannantonio domina le prequalifiche con un super tempo di 1’19”071, nuovo record del tracciato, battendo di netto quello di Jorge Martin. Alex Marquez (dolorante alla mano operata) è 2°, Marc Marquez chiude 3°, senza forzare. Ottime prove per Quartararo e Acosta, che aprono la seconda fila davanti a Morbidelli. Marco Bezzecchi, nonostante una scivolata a inizio turno, si qualifica 7° per la Q2. Bagnaia lavora sul setup e testa un nuovo telaio (che però non userà), chiude 9°. Brad Binder è 10°, ultimo a entrare direttamente in Q2. Cadute per Zarco e Aldeguer, fuori dai dieci.

Enea Bastianini tornerà in pista a Brno, come annunciato dal team Tech 3. Attesa pioggia sabato mattina (35% di probabilità), quasi certa oggi (80%).

Moto2:

Celestino Vietti ritrova il feeling e fa il miglior tempo (1’22”329), davanti a Agius e al leader Gonzalez.

Tony Arbolino accede alla Q2 con il 12° tempo. L’Italjet Gresini arranca: 20° Arenas, 25° Darryn Binder.

Moto3:

David Muñoz è l’unico sotto 1’25 e guida la classifica, seguito da Almansa e Odgen.

Il leader del mondiale Rueda è 10°. Miglior italiano: Pini. Nepa è 18°, Phommara (che sostituisce Lunetta) è 26°.