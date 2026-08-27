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Bezzecchi, il ginocchio resta un problema: "Si forma liquido all’interno"

Il pilota riminese dell’Aprilia arriva al GP di Aragon ancora lontano dalla migliore condizione. La clavicola migliora, ma il ginocchio sinistro operato continua a limitarlo

A cura di Glauco Valentini Redazione
27 agosto 2026 19:03
Bezzecchi, il ginocchio resta un problema: "Si forma liquido all’interno" - Marco Bezzecchi © Ansa/Epa
Marco Bezzecchi © Ansa/Epa
Rimini
Sport
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Marco Bezzecchi si presenta al GP di Aragon ancora alle prese con i problemi fisici dopo l’incidente del Sachsenring. A preoccupare maggiormente il pilota riminese dell’Aprilia è ora il ginocchio sinistro, operato durante la pausa estiva.

«Si forma del liquido all’interno», ha spiegato Bezzecchi, sottolineando le difficoltà nel piegare la gamba e nello spingere al massimo sulla moto. La clavicola, invece, sta recuperando regolarmente.

Il riminese, che insegue il leader del Mondiale Jorge Martin a 31 punti di distanza, è consapevole che dovrà stringere i denti: «Dovrò soffrire, ma farò del mio meglio».

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