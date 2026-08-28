Novafeltria, ladro sorpreso a rubare in pieno centro storico durante il giorno

Questa mattina un giovane è stato ripreso dalle telecamere mentre entrava in un locale e portava via alcuni oggetti. Il titolare lo ha fermato e chiamato i Carabinieri

Furto in pieno giorno e nel cuore del centro storico di Novafeltria. Questa mattina venerdì 28 agosto attorno alle ore 9:45, un ragazzo si è introdotto in un locale utilizzato come rimessa per biciclette e ripostiglio, situato accanto all'hotel Magda di proprietà dello stesso hotel. Una volta all'interno, il giovane ha rubato alcuni oggetti e si è allontanato. A tradire il presunto ladro, però, è stato l'impianto di videosorveglianza e di allarme dell'attività commerciale, particolarmente efficace e in grado di documentare quanto accaduto. Il titolare, dopo essersi accorto dalle immagini di ciò che era successo, ha seguito il giovane straniero di 31 anni e senza fissa dimora, riuscendo a raggiungerlo nei pressi della chiesa di Novafeltria. A quel punto l'albergatore ha contattato i Carabinieri del nucleo operativo di Novafeltria, che sono intervenuti. L'uomo verrà processato domani mattina per direttissima.

Il giovane è stato arrestato, mentre il titolare della struttura alberghiera ha presentato denuncia presso la Stazione dei Carabinieri di Novafeltria. Gli oggetti sottratti sono stati successivamente restituiti al legittimo proprietario.

Il titolare dell'hotel Magda sul suo profilo facebook scrive:

Non bisogna voltarsi dall’altra parte: segnalare questi episodi alle forze dell’ordine è il modo giusto per contribuire alla sicurezza e tutelare il nostro territorio. Un ringraziamento ai Carabinieri per la rapidità e la professionalità dell’intervento

Proprio giovedì 27 settembre sempre a Novafeltria nella centralissima via XXIV Maggio in una attività commerciale si è verificato un altro furto. Il titolare ha deciso di denunciare l’accaduto. Fortunatamente, anche in questo caso l’impianto di videosorveglianza ha immortalato quanto avvenuto, dimostrando ancora una volta l’importanza di dotarsi di un efficace sistema di sicurezza.