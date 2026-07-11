Bezzecchi si frattura la clavicola al Sachsenring: sarà operato in Italia

Il pilota Aprilia è caduto durante le qualifiche del GP di Germania. Gli esami hanno evidenziato una frattura scomposta della clavicola sinistra: salterà il resto del weekend

Marco Bezzecchi è stato costretto a interrompere il weekend del Gran Premio di Germania dopo una violenta caduta nelle qualifiche del Sachsenring. L'incidente è avvenuto durante il primo run della Q2, quando il pilota dell'Aprilia ha perso il controllo della moto in curva 7, venendo sbalzato sull'asfalto.

Trasportato al centro medico del circuito, Bezzecchi è stato sottoposto agli accertamenti radiografici che hanno evidenziato una frattura completa e scomposta della clavicola sinistra. Il pilota farà rientro in Italia, dove sarà sottoposto a un intervento chirurgico affidato al dottor Giuseppe Porcellini.

Aprilia Racing ha confermato che, a causa dell'infortunio, Bezzecchi non prenderà parte al resto del weekend di gara. Secondo lo staff medico del team, l'operazione dovrebbe essere effettuata tra domenica e lunedì per favorire il miglior percorso di recupero.