Biblioteca di Riccione, un 2025 da record tra prestiti e iniziative culturali

Oltre 11mila persone coinvolte e 43.305 libri prestati confermano il ruolo della biblioteca come presidio educativo e sociale

Un altro bilancio positivo per la Biblioteca comunale di Riccione che traccia il report annuale delle attività culturali e dei servizi di prestito e consulenza erogati nel corso del 2025. Un trend che conferma come la biblioteca di viale Lazio sia non solo un polo importante di divulgazione culturale, attraverso i servizi quotidiani delle attività biblioteconomiche, ma anche una fucina di iniziative che nel corso del 2025 hanno saputo coinvolgere oltre 11mila persone, tra grandi e bambini.

“La Biblioteca comunale di Riccione conferma il proprio ruolo di presidio culturale ed educativo al servizio della comunità. Il costante aumento degli iscritti e delle presenze testimonia l’efficacia delle attività proposte e l’interesse crescente dei cittadini. Oggi la biblioteca non è solo un luogo di lettura, ma un ambiente aperto e inclusivo, capace di creare relazioni e rafforzare il tessuto sociale. Un vero punto di riferimento per la crescita culturale della città” ha commentato la vicesindaca e assessora alla Cultura, Sandra Villa.

In crescita iscritti, presenze e libri in prestito

Il 2025 conferma il trend positivo registrato negli ultimi anni con un importante incremento del 9,24 per cento sui libri prestati per un totale di 43.305 testi. Gli utenti che hanno frequentato la biblioteca sono passati da 42.367 del 2024 a 46.212 del 2025.

Sono state rilasciate 1.171 nuove tessere di iscrizione e gli utenti registrati sono passati da 37.886 agli attuali 39.029.

Il patrimonio informativo e documentario della Biblioteca di Riccione conta complessivamente 90.107 risorse tra opere in consultazione e prestito, fotografie, periodici, materiale multimediale (digitale e non). Solo nel 2025 sono stati catalogati 3.155 nuove acquisizioni che comprendono 1.978 nuovi libri acquistati e 1.177 donazioni.

Promozione e divulgazione della cultura: oltre 11mila persone hanno partecipato alle numerose iniziative

Accanto alla consueta attività biblioteconomica di archiviazione, prestito e consultazione, la Biblioteca di Riccione svolge un’importante attività di promozione e divulgazione della cultura e della lettura con una serie di iniziative che scandiscono il calendario degli appuntamenti culturali tutto l’anno. Nel corso del 2025 la Biblioteca ha promosso iniziative come “Leggere in biblioteca”, “Storia e storie in spiaggia”, “Le storie di Zia Natalina” e “Storie tra le nuvole”, le letture animate con le lettrici volontarie e i gruppi di lettura per adulti e ragazzi. Sono state inoltre potenziate le attività di collaborazione con le scuole per la promozione della lettura. Sono state 11.315 le persone, tra grandi e piccoli, che hanno partecipato alle iniziative proposte.

Novità 2025: BiblioPlay e il nuovo desk per l’accoglienza

Tra le iniziative, la novità del 2025 in biblioteca è stata BiblioPlay, un nuovo format dedicato ai giochi da tavolo. L’iniziativa, svoltasi in quattro appuntamenti domenicali, ha registrato una partecipazione straordinaria, con circa 100 persone coinvolte alla volta. Pensata per riscoprire il piacere della socialità tra scaffali di libri e nuovi amici, l’iniziativa ha offerto a grandi e piccoli l’occasione di staccare dagli schermi e immergersi in un mondo di regole, strategie e colpi di scena, all’insegna del divertimento. L’obiettivo di BiblioPlay è stato quello di incentivare la socializzazione, aprire le porte della biblioteca a attività nuove e stimolanti e favorire la relazione intergenerazionale, rendendo lo spazio culturale un luogo dinamico e inclusivo.

L’altra novità del 2025 è stato il restyling del desk d’ingresso dedicato all’accoglienza degli utenti. Più ampio e funzionale, il bureau offre oggi anche una postazione accessibile alle persone con disabilità, progettata per adattarsi alle esigenze di chi utilizza la sedia a rotelle, garantendo maggiore comfort e inclusività sin dall’ingresso in biblioteca.

“Leggere in biblioteca”: le iniziative per le scuole

Il progetto di promozione alla lettura “Leggere in biblioteca” nel 2025 ha coinvolto un numero significativo di scuole e studenti del territorio riccionese, confermandosi come una delle iniziative educative più partecipate e apprezzate.

Nel corso dell’anno sono stati realizzati 38 incontri, che hanno visto la partecipazione di 56 classi appartenenti alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, comunali, statali e paritarie. Complessivamente, il progetto ha raggiunto 1175 alunni di età compresa tra i 5 e i 13 anni, insieme ai loro insegnanti, offrendo un percorso articolato e inclusivo, capace di adattarsi alle diverse fasce d’età.

Particolare attenzione è stata dedicata ai più piccoli con “Segno e sogno: la musica delle storie”, una narrazione animata arricchita da suoni interattivi, condotta da una narratrice e un musicista. L’iniziativa ha coinvolto 13 sezioni “grandi” della scuola dell’infanzia, appartenenti a 11 istituti scolastici, per un totale di 224 bambini.

Per la scuola primaria, il “Grande gioco dei libri” ha proposto una vera e propria gara di lettura tra le classi terze, coinvolgendo 216 alunni. Alle classi quarte è stata invece dedicata “La tombola delle storie”, un’attività ludica e interattiva che ha permesso a 332 alunni di scoprire libri di narrativa, classici, fumetti e albi illustrati. Anche la scuola secondaria di primo grado ha avuto un ruolo centrale nel progetto. Con “Storie di tutti i generi”, 312 studenti delle classi seconde sono stati coinvolti in un laboratorio creativo che li ha portati a rielaborare racconti secondo diversi generi letterari, dal giallo al fantasy, dall’horror al fumetto. Per le classi terze, invece, è stato proposto il laboratorio “Basi della tecnica fotografica”, che ha permesso a 91 studenti di riscoprire la città di Riccione attraverso le immagini.

A completare il progetto, la realizzazione di 32 bibliografie tematiche per le vacanze natalizie ed estive o a supporto di specifici percorsi didattici richiesti dalle classi.