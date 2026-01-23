Biblioteca di San Giovanni in Marignano, un 2025 da record tra prestiti e iniziative culturali

I prestiti aumentano a 3.830, cresce la partecipazione dei bambini e dei ragazzi

Sono più che positivi i numeri dell’ultimo anno della biblioteca comunale di San Giovanni in Marignano, dati che confermano il ruolo sempre più centrale del servizio nella vita culturale e sociale della comunità.

Nel corso del 2025 la biblioteca ha infatti registrato un maggior numero degli accessi complessivi rispetto all’anno precedente, con un numero di prestiti passato da 3.212 del 2024 a 3.830 del 2025, facendo segnare un incremento particolarmente significativo rispetto al triennio 2020-2022.

“Questi dati testimoniano un utilizzo del servizio sempre più costante e trasversale - commenta l’assessora alla cultura Federica Cioppi - che si riscontra anche nella partecipazione alle iniziative culturali e di promozione della lettura, capaci di coinvolgere adulti, ragazzi e bambini. Il nuovo disegno degli spazi, con il loro ampliamento e riorganizzazione, ha consentito una migliore fruizione soprattutto da parte degli studenti, favorendo la permanenza in biblioteca e l’utilizzo dei servizi in un ambiente più funzionale, accogliente e adeguato alle diverse esigenze”.

Particolarmente significativi sono i dati relativi alle fasce d’età più giovani, che registrano 681 prestiti nella fascia 3–5 anni e 607 nella fascia 6–9 anni. I prestiti complessivi, pari a 3.830 (contro i 3.212 del 2024), sono frutto dell’impegno continuo nel rinnovare l’offerta culturale, ampliare il patrimonio librario e proporre attività inclusive e di qualità.

La classifica dei libri più prestati nel 2025 vede al primo posto Tutta la vita che resta, di Roberta Recchia, seguito da Io che ti ho voluto così bene, della stessa autrice, e da Come l’arancio amaro, di Milena Palminteri. Molto positivo anche il riscontro ottenuto dai fumetti e dai testi dedicati al territorio e alla storia locale.

Sono 25.720 i libri a catalogo, con un incremento rispetto al 2024 di 2.582 volumi. A questo proposito si segnala che il comune di San Giovanni in Marignano a fine 2025, partecipando a un bando del Ministero della cultura, ha ottenuto un contributo di 12.669 euro dal Fondo editoria libraria, da destinare interamente all’acquisto di nuovi libri.

“Un investimento che conferma la volontà dell’amministrazione di continuare a sostenere la biblioteca come presidio culturale fondamentale – conclude Cioppi – uno spazio pubblico vivo, aperto e in costante evoluzione, capace di rispondere ai bisogni culturali della comunità e di promuovere la lettura come strumento di crescita individuale e collettiva».

Si ricorda che in autunno sono stati ampliati gli orari di apertura della biblioteca, per rispondere meglio alle esigenze degli utenti: il nuovo orario prevede un pomeriggio in più d’apertura, il mercoledì (dalle 14.30 alle 19), e l’ampliamento dell’orario dei due pomeriggi già previsti, il martedì e il giovedì, con chiusura alle 19 anzichè alle 17.

Inoltre il 20 gennaio scorso è partito il nuovo ciclo del progetto BiblioUP, con un ricco calendario di incontri, laboratori e percorsi formativi gratuiti rivolti ai giovani. Teatro, fotografia, comunicazione digitale, cinema, musica, volontariato e gioco: le proposte spaziano tra linguaggi ed esperienze diverse, con l’obiettivo di stimolare creatività, competenze e relazioni.