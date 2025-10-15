Bici e monopattini, il Comune frena: limite di velocità a 15 km/h

Nuove regole e sharing auto elettriche entro il 2026

Rimini punta su una mobilità sempre più green. Cresce l’uso di bici e monopattini elettrici condivisi, con quasi 400mila corse nei primi sette mesi del 2025. L’assessore Morolli annuncia un limite di 15 km/h in centro e sul Parco del Mare, oltre all’ampliamento dei servizi di sharing, incluso il noleggio di auto elettriche dal 2026. Rimini è tra le prime dieci città italiane per capacità di “sharing mobility”, con una rete integrata di bici, monopattini, trasporto pubblico e piste ciclabili.