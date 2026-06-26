Biglietti agli amici: la rassegna della Piazza sull'Acqua di Rimini si conferma un successo

Il festival dedicato a letteratura, musica, comicità tornerà anche nel 2027

La curiosità e l’energia contagiosa di Alessandro Cattelan, la musica di una vita collettiva nella selezione di Luca Sofri, le storie di un viaggio letterario nelle parole di Viola Ardone e Mattia Insolia hanno concluso la sesta edizione di Biglietti agli amici, il festival estivo che ha trasformato la Piazza sull'Acqua in uno spazio libero a cielo aperto dove la grande letteratura ha incontrato la musica, la riflessione e la comicità. Oltre a Cattelan, Insolia, Ardone e Sofri, gli altri protagonisti sono stati Marco Cappato, Emmanuel Carrère, Lea Gavino, Vasco Brondi, Benedetta Porcaroli e Giorgia Fumo. “Quando abbiamo pensato a Biglietti agli amici – commenta Marco Missiroli - volevamo dar forma a un posto nel mondo. Questa edizione ha confermato che ci siamo riusciti oltremisura, mostrandoci una comunità culturale che crede in una città di idee e di curiosità verso la realtà. Biglietti agli amici non è un festival: è la prospettiva di un futuro che non si arrende a tempi feriti. Se non ora, quando?”. La manifestazione verrà riproposta anche nel 2027, riferiscono gli organizzatori.

FOTO MICHELE ASTOLFI