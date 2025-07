Biglietti agli amici: storie, musica e parole alla Piazza sull’Acqua

Dal 17 al 19 giugno torna a Rimini il festival che unisce voci e visioni

Tre serate di un’estate in arrivo, una piazza d’acqua che riflette le storie, e un pubblico che si raccoglie per ascoltare. Biglietti agli amici torna a Rimini da martedì 17 a giovedì 19 giugno 2025 con la sua quinta edizione: un festival nato per celebrare la parola, l’oralità, il racconto come forma di comunità e come gesto politico. Non un evento, ma un tempo sospeso in cui voci diverse si alternano sul palco per condividere storie, visioni, canzoni e riflessioni che ci riguardano tutti.

Il luogo è quello di sempre, la Piazza sull’Acqua, ai piedi del Ponte di Tiberio: uno spazio aperto, naturale, storico e simbolico, in cui la città incontra se stessa e si apre al mondo.



A firmare la direzione artistica come sempre lo scrittore Marco Missiroli in collaborazione con Babel Agency, che anche quest’anno hanno scelto di incrociare generi e sguardi diversi: letteratura, cinema, giornalismo, musica, filosofia, arte. Le voci invitate porteranno con sé esperienze radicali, domande aperte, intimità e visione.



Come sempre, l’identità del festival è polifonica: si parte con un omaggio a Pier Vittorio Tondellia cura di Enrico Brizzi con letture di Tamara Balducci e si prosegue con il cinema visionario dei Fratelli D’Innocenzo. Si continua con l’autoironia di Michela Giraud e la musica sensibile di Ginevra, la scrittura ironica di Veronica Raimo e la scrittura lirica di Alcide Pierantozzi, il racconto del presente con Francesco Costa e Stefano Nazzi, la lectio internazionale su Picasso di Annie Cohen-Solal, fino ad arrivare alle parole incisive di Stefano Massini e alla profondità musicale e filosofica di Niccolò Fabi con Andrea Colamedici eMaura Gancitano dei Tlon.