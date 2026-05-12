“Biglietti agli amici” torna a Rimini: tre serate di cultura e incontri in Piazza sull’Acqua

Dal 23 al 25 giugno il festival accoglierà ospiti del mondo della letteratura, del cinema, della musica e dell’impegno civile con eventi gratuiti al Ponte di Tiberio

Dal 23 al 25 giugno torna a Rimini “Biglietti agli amici”, il festival culturale che animerà la Piazza sull’Acqua, accanto al Ponte di Tiberio, con tre serate gratuite dedicate a incontri, musica e intrattenimento. Giunto alla sesta edizione, l’evento conferma la propria vocazione a mettere al centro il dialogo, le storie e l’ascolto, proponendosi come uno spazio di riflessione e condivisione in un tempo segnato da ritmi sempre più veloci e da una comunicazione frammentata.

Il festival porterà a Rimini protagonisti provenienti da mondi differenti – dalla letteratura al cinema, dalla musica all’impegno civile – accomunati dalla volontà di confrontarsi con il pubblico sui temi della contemporaneità.

Tra gli ospiti annunciati figurano Marco Cappato, Emmanuel Carrère, Lea Gavino, Vasco Brondi, Benedetta Porcaroli, Giorgia Fumo, Luca Sofri, Viola Ardone, Mattia Insolia e Alessandro Cattelan. Un programma eterogeneo che intreccia riflessioni civili, narrazione, spettacolo e ricerca artistica.

A raccontare lo spirito della manifestazione è Marco Missiroli, che sottolinea come il festival voglia continuare a essere “un luogo di curiosità e ascolto”, capace di dare spazio alle principali voci culturali del presente. “Ritrovarci – spiega – è un istinto che non dobbiamo dimenticare”.