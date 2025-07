Biglietti agli amici va in archivio: la rassegna riminese ha portato sul palco i D'Innocenzo e Michela Giraud

Biglietti agli amici dà appuntamento al prossimo anno

Una somma di tante piccole cose che insieme, tra parole, risate, storie ed emozioni, diventano grandi. Biglietti agli amici manda in archivio una quinta edizione di grande successo, fra Teatro Galli e piazza sull’acqua. Tre serate di un’estate in arrivo con un pubblico attento e sempre numeroso che si è raccolto per ascoltare storie polifoniche. Dall’omaggio a Tondelli nei 40 anni dall’uscita di Rimini, alle visioni dei Fratelli D’Innocenzo, dall’arte di Picasso alle note poetiche e profonde di Niccolò Fabi, alla filosifia raccontata dai Tlon. E poi naturalmente gli autori chiamati a raccolta da Marco Missiroli.

Grazie a Enrico Brizzi, Tamara Balducci, i Fratelli D’Innocenzo, Michela Giraud, Ginevra, Veronica Raimo, Alcide Pierantozzi, Francesco Costa, Stefano Nazzi, Annie Cohen-Solal, Stefano Massini, Niccolò Fabi, Andrea Colamedici e Maura Gancitano.