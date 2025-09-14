Biker 22enne cade sul sentiero: soccorso dal Soccorso Alpino

L’allarme è scattato dopo una chiamata partita dal punto target di Poggio Palestrina, nel comune di Bagno di Romagna

Intervento del Soccorso Alpino nella giornata di oggi, domenica 14 settembre, in località Casanova dell’Alpe, nel comune di Santa Sofia, per prestare aiuto a un biker rimasto ferito durante un’escursione in mountain bike.

L’allarme è scattato dopo una chiamata partita dal punto target di Poggio Palestrina, nel comune di Bagno di Romagna, dove un giovane ciclista, 22 anni, residente a Forlì, è caduto rovinosamente lungo il sentiero, riportando un trauma a un arto superiore.

Sul posto è intervenuta una squadra della stazione Monte Falco del Soccorso Alpino, con la presenza di un infermiere. I soccorritori hanno stabilizzato la spalla del ragazzo, che presentava una sospetta frattura, e lo hanno trasportato con un mezzo fuoristrada fino all’ambulanza di Santa Sofia, per il successivo trasferimento in ospedale.

Grazie alla rapidità dell’intervento, il giovane è stato assistito e condotto in sicurezza alle cure sanitarie necessarie.