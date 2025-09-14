Altarimini

Biker 22enne cade sul sentiero: soccorso dal Soccorso Alpino

L’allarme è scattato dopo una chiamata partita dal punto target di Poggio Palestrina, nel comune di Bagno di Romagna

14 settembre 2025 18:57
Intervento del Soccorso Alpino nella giornata di oggi, domenica 14 settembre, in località Casanova dell’Alpe, nel comune di Santa Sofia, per prestare aiuto a un biker rimasto ferito durante un’escursione in mountain bike.

L’allarme è scattato dopo una chiamata partita dal punto target di Poggio Palestrina, nel comune di Bagno di Romagna, dove un giovane ciclista, 22 anni, residente a Forlì, è caduto rovinosamente lungo il sentiero, riportando un trauma a un arto superiore.

Sul posto è intervenuta una squadra della stazione Monte Falco del Soccorso Alpino, con la presenza di un infermiere. I soccorritori hanno stabilizzato la spalla del ragazzo, che presentava una sospetta frattura, e lo hanno trasportato con un mezzo fuoristrada fino all’ambulanza di Santa Sofia, per il successivo trasferimento in ospedale.

Grazie alla rapidità dell’intervento, il giovane è stato assistito e condotto in sicurezza alle cure sanitarie necessarie.

