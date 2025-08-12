Biker precipita in una scarpata nel forlivese, salvato con tecniche di alpinismo

L'uomo è stato ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena in gravi condizioni

Questa mattina (martedì 12 agosto) incidente per un uomo in bicicletta, durante un'escursione sulla Statale 67 in località Piamisurese, nel comune di Portico di Romagna, nel forlivese. Per cause in corso di accertamento, il biker è precipitato in una scarpata. La centrale operativa del 118, per il salvataggio, ha attivato la stazione Monte Falco del Soccorso Alpino. Sul posto i tecnici sono dovuti ricorrere all'uso di tecniche alpinistiche per recuperare il biker infortunato e riportarlo sulla strada, affidandolo alle cure del 118, che ha allertato l'eliambulanza per il trasporto all'ospedale Bufalini di Cesena. Il ricovero è avvenuto in codice di massima gravità: il ciclista ha riportato politraumi nell'incidente.