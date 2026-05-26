Novafeltria, il bilancio è un rebus: il Pd denuncia ritardi e opere fantasma
Dal rendiconto in ritardo alle opere ferme, scuola inutilizzabile e nuova piscina: è scontro
Il Partito Democratico di Novafeltria attacca duramente l’amministrazione comunale sul mancato rispetto dei termini di legge per l’approvazione del rendiconto di gestione, parlando apertamente di “grave problema istituzionale” e di “totale disorganizzazione amministrativa”.
Secondo quanto denunciato dal Circolo PD di Novafeltria in un comunicato stampa, il Comune non avrebbe approvato entro il 30 aprile il rendiconto di gestione, obbligo previsto dall’articolo 227 del Testo Unico degli Enti Locali. Si tratta di un documento fondamentale per verificare l’andamento economico dell’ente e garantire trasparenza ai cittadini sulla situazione finanziaria del Comune.
L’opposizione sottolinea inoltre come, a quasi un mese dalla scadenza prevista dalla normativa, l’amministrazione abbia convocato il consiglio comunale per il 30 maggio senza però mettere a disposizione dei consiglieri di minoranza la documentazione necessaria nei tempi stabiliti dalla legge. Il deposito degli atti, infatti, dovrebbe avvenire almeno venti giorni prima della seduta consiliare.
Per il Partito Democratico, la vicenda rappresenta “l’episodio più grave” di una gestione amministrativa giudicata inefficiente dopo dieci anni di governo cittadino. Nel comunicato vengono elencate diverse criticità che, secondo il PD, testimoniano ritardi e mancanza di programmazione: dalla scuola elementare inagibile dal 2023 alla futura demolizione della piscina comunale prima della realizzazione del nuovo impianto, passando per l’assenza di progetti sull’area dell’ex campo sportivo e per le difficoltà delle frazioni.
Tra gli esempi citati anche il terminal delle corriere, inaugurato nel giugno 2025 ma descritto come ancora inutilizzato, e il centro di ricerca sulla micoterapia annunciato nel 2019 e non ancora realizzato.
Il Circolo PD sostiene che non si tratti più soltanto di opere incompiute o di scelte amministrative discutibili, ma di una situazione che rischia di compromettere la credibilità istituzionale del Comune di Novafeltria. Per questo motivo, i democratici chiedono “chiarezza immediata, rispetto delle regole e un’amministrazione capace di governare il Comune con serietà e competenza”.