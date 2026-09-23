Bilancio consolidato 2025, Riccione: patrimonio oltre 425 milioni e 50 milioni di investimenti

Il Consiglio comunale approva il documento: utile di 1,579 milioni e patrimonio netto consolidato a 252,2 milioni di euro

Il Consiglio comunale di Riccione ha approvato il Bilancio consolidato 2025 del Gruppo Comune. Il patrimonio complessivo supera i 425 milioni di euro, in crescita di oltre 17 milioni rispetto all’anno precedente, mentre l’esercizio si chiude con un utile netto di 1,579 milioni. Il patrimonio netto consolidato raggiunge invece quota 252,2 milioni di euro.

Rilevante anche il fronte degli investimenti: nel corso del 2025, tra opere contabilizzate e interventi ancora in corso a fine anno, il volume complessivo ha superato i 50 milioni di euro. Le risorse sono state finanziate attraverso fondi comunali, contributi statali e regionali, Pnrr, risorse private e alienazioni.

Positivi i risultati delle principali partecipate. Geat registra un utile di circa 320 mila euro e un patrimonio netto superiore ai 15 milioni; New Palariccione chiude con 268 mila euro di utile, più che raddoppiato rispetto al 2024. In attivo anche Sis, con circa 90 mila euro, e Romagna Acque, che sfiora gli 11 milioni di euro di utile.

“Il dato più interessante è soprattutto il motivo per cui cresce il patrimonio: oltre 50 milioni di euro di investimenti tra opere contabilizzate e cantieri ancora in corso”, ha commentato l’assessore al Bilancio Alessandro Nicolardi, sottolineando il mantenimento degli equilibri finanziari e la solidità delle società partecipate.