Bilancio di Cattolica, la sindaca: "6 milioni e mezzo di euro per nuovi investimenti"

“Nessun aumento dei tributi e calo del debito", evidenzia la prima cittadina

"Nessun aumento dei tributi, ulteriore calo del debito e 6milioni e mezzo di investimenti puntando su riqualificazione urbana e territoriale, welfare e scuola". Così l'amministrazione comunale di Cattolica riassume le principali linee guida del bilancio di previsione 2026, che sarà sottoposto al vaglio del Consiglio Comunale. L’imposta di soggiorno, evidenziano da palazzo Mancini, sarà destinata al sostegno delle attività turistico-culturali, alla manutenzione del territorio e al contributo per la promozione dell’aeroporto di Rimini.

“Anche il bilancio 2026 è l’espressione della volontà della nostra amministrazione di continuare a investire per la crescita e lo sviluppo della città sempre con grande attenzione per il sociale e verso quei cittadini e famiglie che vivono situazioni di fragilità – spiega la sindaca Franca Foronchi – .Sul fronte della riqualificazione strutturale e territoriale, continuiamo a portare avanti il nostro progetto di Cattolica, città che cambia. In questi anni stiamo mettendo in atto il più imponente piano asfalti che procede a ritmi serrati e che continueremo anche nel 2026".

Sul fronte opere pubbliche, "proseguiremo nei lavori per il completamento di grandi opere come scuola Repubblica, il nuovo Palazzetto dello sport, la stazione ferroviaria, Giardini de Amicis. Opere strategiche per la città che termineranno entro il 2026. A tutto questo si aggiungono gli oltre 6 milioni di euro che investiremo per ridisegnare e riqualificare Cattolica e sempre più nell’ottica del recupero dell’esistente, dello zero consumo di suolo che è la bussola del Pug per il quale abbiamo appena varato la fase dell’ascolto dei cittadini. Nel bilancio 2026 c’è infatti una parte di risorse destinate ad aggiungersi a quelle regionali che abbiamo ottenuto per Casa Cerri, un edificio storico che avrà una nuova vita per la Cattolica di oggi e del futuro".

Sul fronte dell’imposta di soggiorno, “che secondo le previsioni sarà pari a circa 2 milioni e 250mila euro" essa verrà utilizzata "per le finalità di manutenzione del territorio, per il contributo all’aeroporto di Rimini e per le attività turistico-culturali”. Tra le voci del documento, “quella più rilevante – riprende la sindaca - è relativa alla spesa del personale legata al rinnovo del contratto dei dipendenti e dei dirigenti".

Per quanto riguarda il debito, “anche per il prossimo anno si prevede un’ulteriore calo che a fine 2026 dovrebbe attestarsi a circa 10milioni di euro. A inizio legislatura era a quota 17 milioni. Siamo riusciti a ridurre in modo importante il peso del debito sui cittadini”. E infine: “L’obiettivo di questa manovra è di continuare a mantenere questo equilibrio che ci permette di cambiare Cattolica, di farla crescere sia sul fronte delle strutture e infrastrutture, che dal punto di vista sociale, creando una comunità sempre più inclusiva e coesa”.