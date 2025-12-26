Bilancio Verucchio 2026: IMU invariata e scuole sicure

Fra le opere pubbliche approvate in programma a Verucchio figura la riqualificazione energetica delle scuole medie

A Verucchio la seduta del Consiglio comunale di martedì 23 dicembre è stata incentrata soprattutto sul bilancio di previsione 2026. Una serie di decisioni importanti che hanno fissato gli obiettivi dell’amministrazione per il nuovo anno.

Per quanto riguarda le imposte: si è deciso di mantenere invariata l’IMU, mentre per l’IRPEF è stato effettuato l’adeguamento alla normativa nazionale, passando da 4 a 3 scaglioni. Sono stati accorpati i primi due scaglioni, con previsione di esenzione per i redditi fino 15.000. Per il terzo scaglione che riguarda i redditi sopra i 50.000 euro, l'aliquota è passata da 0,79 a 0,80.

Patto per la casa: in dirittura d'arrivo il processo di costituzione dell'agenzia che potrà utilizzare fondi regionali finalizzati alla mitigazione dei rischi legati ai contratti di affitto. migliorando le condizioni dei contratti di locazione fra privati. Si ricorda che la legge regionale offre incentivi a proprietari (garanzie su morosità, manutenzione) per affitti calmierati, e agevolazioni agli inquilini (canoni ridotti, niente deposito cauzionale), gestendo anche fondi specifici come il Fondo Emergenza Abitativa e il Fondo Morosità Incolpevole per accedere, permanere e gestire situazioni di sfratto/morosità.

Hub Urbani: prosegue il percorso di definizione dei nuovi strumenti a sostegno della rete commerciale locale. Un passaggio fondamentale che consentirà di intercettare i fondi regionali finalizzati a stimolare le attività economiche, attraverso la creazione a Verucchio di due Hub fra loro integrati, uno nell’ambito dl Centro storico e l’altro a Villa Verucchio. A breve le attività commerciali del territorio saranno chiamate in assemblea pubblica e potranno fornire il loro diretto contributo alla realizzazione del progetto.

E’ anche stato ratificato l’aumento di organico della Polizia Locale. Si tratta di due unità in più: una già in servizio a tempo determinato sarà stabilizzata, mentre per la seconda sarà indetto l‘apposito concorso ed entrerà in organico il prossimo anno. Nel 2026 si arriverà così a 26 unità in organico con conseguente miglioramento dell'efficienza di tutto il corpo e la possibilità di avere quindi più agenti in strada per un costante miglioramento della sicurezza.

Fra le opere pubbliche approvate in programma per il 2026 e rientranti nel DUP - Documento Unico di Programmazione, figurano la riqualificazione energetica delle scuole medie di Verucchio, con il con montaggio di cappotto isolante e messa in sicurezza con sostituzione dei parapetti posti all’ingresso, mentre nelle scuole elementari sempre di Verucchio saranno sostituiti gli infissi e realizzato l’isolamento con cappotto. Sarà sistemata anche la pavimentazione dell’ingresso.

Partiranno poi i lavori alle cinque frane nelle vie Mondaini, De Gasperi. Valli e le due a Pieve Corena. Altre opere che interessano l’ambiente saranno la realizzazione Parco delle Speranze e la stesura del Piano del verde. Nel mondo della scuola, vengono raddoppiate le ore al sostegno, con l’apertura della terza sezione del nido comunale che ha permesso di azzerare le liste di attesa in questo comune.

Il 2026 sarà poi un anno importante sia per la conclusione del percorso del PUG, il Piano Urbanistico Generale, sia per i numerosi investimenti negli impianti sportivi: si tratta della piscina, dello stadio, del pattinodromo. Va inoltre sottolineata l'importanza della definitiva approvazione del PEBA, il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche, che in sede regionale ha ricevuto il massimo apprezzamento, fra i pochissimi presentati da un piccolo Comune. Un piano che impegnerà l’amministrazione in una sfida che vuole assolutamente vincere, con un costante lavoro di adeguamento e investimenti in tutto il territorio comunale.

Per la politica culturale, si prosegue nella valorizzazione dei beni come il Museo e degli eventi, dal Verucchio Festival a un grande ritorno, quello della Fira de Bagoin dal 6 all’8 febbraio 2026.