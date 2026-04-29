BIM Triathlon 2026, iscrizioni in crescita: a Bellaria in palio il titolo regionale olimpico

Il 14 giugno sulla distanza olimpica arriva il Campionato Regionale di Triathlon: Family Run, village, eventi e nuove collaborazioni

Il BIM Triathlon 2026 corre già forte. A poco più di 40 giorni dall’appuntamento di Bellaria Igea Marina, le iscrizioni stanno procedendo oltre le aspettative, confermando la crescita di una manifestazione che quest’anno segna un passaggio storico: la gara sarà infatti valida per l’assegnazione del Titolo di Campionato Regionale di Triathlon Olimpico.

La prova, in programma domenica 14 giugno 2026 sulla distanza olimpica — 1,5 km di nuoto, 40 km di bici e 10 km di corsa — assegnerà la maglia di campione regionale, richiamando sulla Riviera atleti, società e appassionati da tutta l’Emilia-Romagna.

Una data da segnare in rosso è il 15 maggio, giorno dell’ultimo cambio quota: l’iscrizione passerà infatti da 85 a 95 euro. Sempre il 15 maggio sarà svelato anche il disegno vincitore del contest dedicato alle scuole, scelto dalla giuria per diventare la grafica ufficiale della maglietta dell’edizione 2026 della Family Run.

E a proposito di gadget, da segnalare anche la t-shirt creata in collaborazione con Ale Cycling, una delle aziende top nel mercato dell’abbigliamento tecnico per le due ruote, e quella con Bonswimmer, marchio leader nella produzione di articoli per tutte le discipline natatorie. Entrambe le aziende saranno presenti con un loro stand nel Bim Village.

Il weekend sportivo sarà arricchito, come sempre, anche dalla Family Run, pensata per coinvolgere famiglie, accompagnatori e cittadini. Dopo la corsa, il village ospiterà una cena conviviale, in collaborazione con il Circolo Diportisti, con menù a 10 euro: strozzapreti al ragù, piadina con squacquerone e rucola e gelato offerto a tutti.

Grande attenzione anche al post gara del triathlon: il pasta party sarà aperto agli accompagnatori, offrendo ad atleti, famiglie e sostenitori la possibilità di condividere il pranzo nel village, tra sport, mare e accoglienza romagnola.

“Le iscrizioni stanno andando molto bene e stiamo lavorando per migliorare ogni dettaglio — sottolinea l’organizzatore Andrea Arcidiacono —. Il Campionato Regionale rappresenta un riconoscimento importante e quest’anno in modo particolare vogliamo offrire a tutti un’esperienza all’altezza. Inoltre, grazie ad un lavoro molto accurato sulla nostra brand-identity, quest’anno il Bim Triathlon si presenta rinnovato anche nei loghi e nei colori. Una nuova immagine in linea con lo sviluppo di una manifestazione che non è solo sport, ma anche inclusione, territorio, intrattenimento e community”.