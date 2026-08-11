BIM Triathlon, la Family Run diventa solidarietà: donati 2.700 euro alla Prima Coccola

La somma raccolta con la corsa non competitiva di Bellaria Igea Marina sosterrà “La Casa delle Famiglie”

Dalla corsa alla solidarietà concreta. Ieri mattina una delegazione del BIM Triathlon di Bellaria Igea Marina ha visitato la Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale Infermi di Rimini, consegnando a La Prima Coccola ODV un assegno da 2.700 euro, frutto dell’ultima edizione della Family Run.

Un momento particolarmente significativo per gli organizzatori, accompagnati nella visita da alcuni sponsor e partner della manifestazione. Il BIM Triathlon è l’evento sportivo nato a Bellaria Igea Marina per promuovere il triathlon e i suoi valori di sport, benessere, socializzazione e inclusione.

Accanto alla competizione agonistica, negli anni è cresciuta soprattutto l’anima solidale rappresentata dalla Family Run, corsa e camminata non competitiva aperta a famiglie, bambini e persone con disabilità. L’edizione del 13 giugno ha richiamato oltre 300 partecipanti e ha confermato il sostegno al progetto “A Un Passo Da Te”.

I 2.700 euro raccolti saranno destinati a La Prima Coccola ODV per sostenere “La Casa delle Famiglie”, l’appartamento che consente ai genitori dei bambini ricoverati nel reparto neonatale di Rimini di rimanere vicini ai propri figli durante periodi spesso lunghi e delicati.

«Entrare in questo reparto significa capire ancora di più il valore di quello che, tutti insieme, stiamo cercando di costruire», spiegano dal BIM. E dalla visita è arrivato anche un impegno per il futuro: «Più ne parliamo, più divulghiamo questo messaggio e più riusciremo a coinvolgere persone nella Family Run».

Perché, in questo caso, partecipare non significa soltanto correre: significa aiutare concretamente una famiglia a restare accanto al proprio bambino.

Presenti all’evento Giorgia Apuzzo (Studio Dentistico Dentarmonia, sponsor dell’evento), Chiara Soldati (vice presidente Prima Coccola), Laura Righi (segretaria Prima Coccola), Alice Bertozzi (socia Prima Coccola), Paolo Palazzi (membro direttivo Prima Coccola), Patrizia Celli (sponsor Conad), Marzia Goretti (sponsor Conad), Salvatore Rutigliano (Circolo Diportisti), Giacomo Anelli (gruppo Anelli sponsor), Nicola Cagnini (Bell'Hair sponsor e Vice Presidente Elite Team Italia), Jessica Gjoka (Bell'Hair sponsor), Fabio Fortuna (Blubai sponsor), Giacomo Civettini (referente rapporti con il territorio e progetti I.C. Rita Levi Montalcini Bellaria), Francesco Grassi (vicesindaco di Bellaria Igea Marina), Dottoressa Gina Ancora (primario T.I.N), Andrea Arcidiacono (Presidente Team Elite Italia).