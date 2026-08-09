Investito dal treno a Rimini: paura per un giovane. Ricoverato in eliambulanza

Il traffico ferroviario ha subito uno stop di circa mezz'ora

Momenti di concitazione, nel pomeriggio di oggi (domenica 9 agosto), alla stazione ferroviaria di Rimini. Intorno alle 17 un giovane di circa 30 anni - le generalità non sono ancora note -è stato investito dal treno Frecciarossa Bari-Milano. Il ragazzo è stato soccorso dal personale medico della Croce Azzurra di Riccione e trasferito in eliambulanza all'ospedale Infermi di Rimini. Sul posto anche il personale dell'Esercito e la Polizia, che stanno ricostruendo la dinamica dei fatti. Dopo l'investimento, la circolazione dei treni è stata sospesa momentaneamente ed è ripresa intorno alle 17.30. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno registrato ritardi.