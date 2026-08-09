Brutale pestaggio a Cattolica: giovane rapinato ricoverato in ospedale con la mandibola rotta

I fatti sono avvenuti in via Bretagna nella notte tra sabato e domenica (8-9 agosto)

I Carabinieri stanno indagando su una violenta rapina subita a Cattolica da un giovane originario del Veneto, in Riviera per lavoro stagionale. I fatti sono avvenuti intorno alle 2.30 di oggi (9 agosto) in via Bretagna. Dai primi riscontri il ragazzo è stato accerchiato da un gruppo di sconosciuti, almeno cinque, ed è stato aggredito a calci e pugni. I malviventi gli hanno portato via il portafoglio e lo hanno lasciato ferito, con diverse lesioni al volto e la frattura della mandibola.