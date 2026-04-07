Bimba cade tra gli scogli al porto di Rimini: salvata dal padre e da due passanti

La vicenda è stata segnalata da un lettore di altarimini.it al 3478809485

Attimi di forte paura sabato mattina, intorno alle 11.20, nella zona del porto di Rimini, dove una bambina di circa 3 o 4 anni è accidentalmente caduta tra gli scogli in un punto piuttosto profondo.

Secondo il racconto di un testimone presente sul posto che ha contattato la nostra redazione, tutto si sarebbe consumato nel giro di pochissimi secondi. A far scattare l’allarme sarebbe stata la madre della piccola che avrebbe iniziato a gridare chiedendo aiuto.

Mentre alcuni passanti si sono attivati per chiamare il 112, altre persone hanno cercato di calmare la madre, in preda al panico. Nel frattempo il padre della bambina, senza esitazione, si sarebbe calato a testa in giù tra gli scogli per raggiungere la figlia.

Una volta riuscito ad afferrarla saldamente, il padre è stato aiutato da due uomini presenti sul posto, che hanno contribuito a tirare fuori entrambi. La bambina, spaventata e in lacrime, è stata subito presa in braccio e rassicurata, prima di essere riabbracciata dalla madre.

Per fortuna, nonostante il grande spavento, la vicenda si è conclusa nel migliore dei modi.