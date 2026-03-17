Bimba di 4 anni muore all’Infermi: aperta un’inchiesta, disposta l’autopsia

Massima collaborazione da parte dell’Ausl Romagna

La Procura ha aperto un fascicolo sulla morte della bambina ucraina di 4 anni, deceduta sabato all’ospedale Infermi. Al momento non ci sono indagati. Le indagini sono affidate alla Squadra mobile, mentre sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso. Massima collaborazione da parte dell’Ausl Romagna.

La piccola era stata portata in ospedale venerdì sera per febbre alta: visitata e tenuta in osservazione, era stata dimessa nella notte in condizioni stabili. Poche ore dopo, però, il quadro clinico è peggiorato improvvisamente. Riportata d’urgenza in ospedale, è morta nonostante i tentativi di rianimazione.

La Procura punta ora a ricostruire le ultime ore di vita e verificare eventuali responsabilità. I genitori si sono affidati a un legale.