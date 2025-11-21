Bimbi allontanati dalla casa nel bosco: la famiglia prepara il ricorso

Tre minori affidati a una comunità con la madre dopo la decisione del tribunale. Il padre protesta: “È ingiusto”. Salvini si schiera con la famiglia

Tre bambini, cresciuti da una coppia anglo-australiana in una casa isolata nei boschi della provincia di Chieti, sono stati trasferiti ieri in una comunità educativa insieme alla madre. Il tribunale ha disposto la revoca della responsabilità genitoriale, avviando un periodo di osservazione sul loro benessere e sul contesto familiare.

Il padre, Nathan, definisce la decisione “ingiusta” e denuncia che “si sta distruggendo la vita di cinque persone”. L’avvocato della famiglia annuncia un imminente ricorso, sostenendo che i genitori dispongono della documentazione che certifica l’istruzione dei figli.

Sul caso interviene anche il leader della Lega, Matteo Salvini, che esprime solidarietà ai genitori e annuncia una visita: “Mi vergogno di ciò che ha fatto lo Stato. I giudici si occupino dei bambini che vivono nei campi nomadi”.