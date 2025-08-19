Bimbo di 2 anni muore in vacanza nel Ferrarese: sospetta meningite

Il piccolo, in campeggio con la famiglia a Lido di Spina, è deceduto poche ore dopo il ricovero all’Ospedale Sant’Anna di Cona

Tragedia a Lido di Spina, sul litorale ferrarese. Un bambino di 2 anni, in vacanza con la famiglia proveniente dalla Lombardia, è morto ieri all’Ospedale Sant’Anna di Cona. Secondo le prime ipotesi, il piccolo avrebbe contratto una forma di meningite.

I primi sintomi si sarebbero manifestati mentre si trovava nel campeggio rivierasco. La madre, preoccupata per il rapido peggioramento delle condizioni del figlio, lo ha accompagnato d’urgenza al Pronto soccorso dell’Ospedale del Delta di Lagosanto. Da lì il trasferimento a Cona, dove purtroppo il bimbo è deceduto poche ore dopo il ricovero, nonostante i tentativi dei medici di salvarlo.

Le autorità sanitarie stanno effettuando accertamenti per confermare la diagnosi e per ricostruire la catena dei contatti, come previsto dai protocolli di profilassi in caso di sospetta meningite.