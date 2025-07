Bimbo di 5 anni si perde tra le vie di Rimini: lieto fine grazie ai Carabinieri

Attimi di paura per una famiglia di turisti stranieri in vacanza

Nella serata di ieri, mercoledì 17 luglio, un episodio a lieto fine ha visto protagonisti i Carabinieri di Rimini, prontamente intervenuti per soccorrere un bambino smarrito che si era perso in centro.

Intorno alle ore 20, una cittadina ha contattato il 112 segnalando la presenza, in via Garibaldi, di un bambino solo e visibilmente disorientato. Il piccolo, di circa 5 anni e di nazionalità straniera, non parlava italiano, rendendo ancora più delicata la situazione.

Una pattuglia del Nucleo Radiomobile si è immediatamente recata sul posto, trovando la donna che aveva dato l’allarme e il bambino, spaventato ma incolume. Mentre i militari si occupavano di rassicurarlo e prendersene cura, sono subito scattate le ricerche per rintracciare i familiari, anche grazie alla collaborazione di alcuni residenti della zona.

Dopo pochi minuti di apprensione, a breve distanza dal luogo del ritrovamento, è stato individuato il padre del bambino. L’uomo, un turista in vacanza sulla riviera romagnola, si era accorto dell’allontanamento accidentale del figlio e si era messo immediatamente alla sua ricerca. Dalle prime ricostruzioni dei militari, il piccolo si sarebbe allontanato approfittando di un attimo di distrazione del genitore, perdendo subito l’orientamento in una zona per lui sconosciuta.

Grande la gioia e il sollievo del padre nel poter riabbracciare il figlio, così come la soddisfazione dei cittadini presenti e dei Carabinieri, che hanno evitato un possibile dramma, scongiurando il peggio.